Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тренер бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конора Макгрегора Джон Кавана сообщил, что его подопечный выйдет на следующий бой до лета. Об этом сообщила «Газета.ru».

Тренер бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конора Макгрегора Джон Кавана сообщил, что его подопечный выйдет на следующий бой до лета. Об этом сообщила «Газета.ru». Я буду очень удивлён, если...