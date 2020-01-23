https://static.news.ru/photo/1c4cce3a-3e7d-11ea-b221-fa163e074e61_660.jpgАлина ЗагитоваФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка в одиночном катании Алина Загитова опубликовала на своей официальной странице в социальной сети фотографию с тренировки. На снимке видно, что спортсменка находится в прекрасной форме.
Работа идёт полным ходом, — подписала фигуристка снимок в Instagram.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Алина Загитова заявила о приостановке своих выступлений на соревнованиях. Она отметила, что остаётся на льду, будет тренироваться, чтобы участвовать в шоу. По её словам, у неё сейчас есть в жизни всё, поэтому ей нужно вернуть желание выходить на старт.