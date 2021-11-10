Алина Кабаева получила спортивный «Оскар»

Олимпийская чемпионка 2004 года по художественной гимнастике Алина Кабаева стала обладательницей награды 39-го фестиваля Международной федерации спортивного кино и телевидения — Sport Movies & TV 2021. Об этом сообщается на сайте организации.

Церемония вручения наград состоялась 9 ноября в Милане. Эта награда является аналогом «Оскара» в мире спортивного кино и телевидения. Кабаева получила «Венок почёта» за вклад в популяризацию спорта, за продвижение культурных и этических ценностей. Эта самая почётная награда фестиваля.

Sport Movies & TV 2021 организован Международной федерацией спортивного кино и телевидения. Президентом организации является Франко Аскани, который также занимает должность члена комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) по культуре и олимпийскому наследию.

Ранее сообщалось, что Кабаева написала письмо главе Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабэ, в котором потребовала раскрыть информацию о работе судей на Олимпиаде-2020 в Токио. Кабаева проанализировала оценки Дины Авериной и Линой Ашрам в финале многоборья и считает, что судьи допустили ошибку.