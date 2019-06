Арбитр засчитал гол, отменённый ранее из-за офсайда, в ворота Камеруна после просмотра VAR. В перерыве члены сборной плакали и предъявляли судье претензии, передаёт Daily Mail .

Британский журналист Пирс Морган написал в своём микроблоге, что африканки вели себя неприлично: рычали, рыдали и плевались. Победа в матче осталась за сборной Англии со счётом 3:0. В четвертьфинале Камеруну предстоит встретиться с Норвегией.