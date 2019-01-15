Сумеет ли великий чемпион уйти красиво

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Мэнни Пакьяо (справа)

Мэнни Пакьяо проведёт, вероятно, последний бой в карьере, но соперник не хочет провожать его с почестями

Первый большой боксерский поединок этого года между легендарным филиппинцем Мэнни Пакьяо и экс-чемпионом мира в трёх весовых категориях американцем Эдриеном Бронером вызывает огромный интерес, несмотря на то, что лучшие времена обоих боксеров позади. Отметивший недавно свое 40-летие Пакьяо проводит 70-й профессиональный бой, который может стать для него последним.

Боец по жизни и не из-за денег

В пяти предыдущих поединках Пакьяо дважды проигрывал, хотя в бою с Джеффом Хорном на его территории помогли судьи. Бронер и вовсе не выиграл оба предыдущих поединка (проигрыш Майки Гарсии и ничья с Джесси Варгасом), но тем не менее стал претендентом на принадлежащий Мэнни титул WBA. Несмотря на внушительную разницу в возрасте (11 лет), Пакьяо остается явным фаворитом у букмекеров и должен побеждать на классе. Однако его возраст даже по меркам тяжелого веса считается критическим. Что уж говорить о боксере, начинавшем в весе «мухи», козырем которого во все времена была феноменальная скорость и чувство дистанции?

Во многом от исхода этого поединка и будет зависеть дальнейшая карьера Пакьяо. Если он уверенно пройдет Бронера, значит способен провести несколько больших боев и пополнить копилку еще не одним миллионом «зеленых». В ином случае ему придется уйти или окончательно перейти в ряды «сбитых летчиков», согласных с незавидной участью гастролеров, зарабатывающих на старости лет прокачкой молодых звезд на своем все ещё громком имени. Но если Флойд Мейвезер после победы в их «бое века» карьеру завершил и теперь выходит на ринг только за большие деньги на безрисковые шоу с бойцами ММА, то Пакмен остается в строю, несмотря на сорванный большой куш и радужные перспективы в филиппинской политике.

«Он по своей натуре боец и боксируют все жизнь. Это и гонит его на ринг, хотя его финансовые вопросы давно решены. Он остается ярким и интересным боксером, поэтому его бой люди ждут с нетерпением. Пакьяо находится в хорошей форме для 40 лет и неплохо показал себя в последних боях. Думаю, он победит и Бронера», — сказал News.ru экс-чемпион мира по версии IBF Эдуард Трояновский, который в свое время неоднократно изъявлял желание провести бой с Пакменом.

Народный чемпион, страдающий из-за искренности

Как и перед поединком Пакьяо с Мейвезером, так и накануне предстоящего боя я обсуждал перспективы Пакьяо со многими людьми как из боксерского мира, так и просто любителями кулачных поединков. Все как один сходятся в своей симпатии к филиппинцу и искреннему пожеланию ему победы. В отличие от Мейвезера, который с годами из Красавчика Флойда превратился в прагматичного менеджера в перчатках по прозвищу Деньги, Мэнни всегда дрался сердцем: принимал любые вызовы, был искренним на ринге и за его пределами и старался досрочно завершить любой бой, подарив зрителям шоу, а не просто записать в графу дежурную победу. Накануне боя с Бронером он также заявил, что будет непременно стремиться к нокауту.

В этом и весь Пакмен. Такие боксеры никогда не становятся лучшими в истории по числу титулов, но в сердцах фанатов остаются единственными и неповторимыми. Однажды излишняя искренность даже оказала Пакьяо медвежью услугу. В интервью филиппинскому телевидению он заявил, что считает геев хуже животных, что тут же привело к расторжению спонсорских контрактов со стороны крупнейших транснациональных компаний и потере миллионов. Для нынешнего предельно политкорректного общества, для публичной личности это было сродни выстрела себе в ногу. Пакьяо подвергли массовой обструкции в Америке и Европе и даже заставили извиниться. Тем не менее от своих взглядов противника однополых браков он отвлекаться не стал.

Считается, что исход предстоящего боя будет зависеть не от Бронера, а именно от Пакьяо и его состояния, которое как раз и вызывает опасения в свете его будущих политических амбиций.

«Форма Пакьяо для всех загадка, потому что он то уходил от тренера Фредди Роуча, то возвращался к нему. Хочется, чтобы в этом бою он остался тем же идолом, которым его полюбили фанаты. Хочется проводить легенду на высокой ноте с восклицательным знаком в конце карьеры в этом бою. Увы, главный его соперник сейчас не Бронер, а возраст, который начал говорить о себе еще в поединке с Тимоти Брэдли, поэтому я жду предстоящий бой с опаской за Пакьяо, но желаю ему победы», — признался News.ru Борис Скрипко, которому предстоит этот бой комментировать в прямом эфире.

Реванш с Мейвезером зависит только от денег

Супруга боксёра Джинки Пакьяо уже семь лет умоляет мужа завершить карьеру и всякий раз терпит поражения в семейном споре. Предстоящий бой она тоже ожидает с опаской, хоть и уверена в прекрасной форме мужа и надеется, что он-то наверняка станет последним в его карьере. Сам Пакмен ничего подобного не говорил и сказал, что после каждого боя он готов рассмотреть предложения о новом сопернике. Однако и сам Бронер далеко не так прост как кажется.

«Бронер — физически сильный боксер и пытается подражать Флойду Мейвезеру, поэтому у Пакьяо могут возникнуть проблемы. Все будет зависеть от его сегодняшних кондиций. Если Бронер выйдет на кураже, Мэнни будет очень непросто. В то же время как боксер в техническом арсенале он на голову выше своего соперника. Я думаю, Мэнни будет боксировать, пока способен конкурировать на высоком уровне, но как почувствует, что с него хватит, повесит перчатки на гвоздь», — считает один из самых известных российских боксеров Дмитрий Кудряшов.

Теоретически в случае успешного боя с Бронером он мог бы замахнуться на реванш с Джеффом Хорном, которого он победил в первом бою для всех, кроме судей, или провести почти наверняка проигрышный, но очень денежный бой с Теренсом Кроуфордом. Не исключает Пакьяо и реванша с Мейвезером, но для того, чтобы вернуть американца на ринг, а главное, в тренажерный зал, нужно заманчивое предложение, а после обернувшегося разочарованием первого поединка никто не даст 40-летним звездам прежних сотен миллионов долларов. Именно поэтому хочется, чтобы Пакьяо в предстоящий уикенд ушёл из бокса, одержав яркую победу, не дожидаясь, что его потом оттуда вынесут, как это было со многими легендами, не сумевшими вовремя остановиться.

Поединок за титул «обычного» чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе назначен на 19 января в Лас-Вегасе.