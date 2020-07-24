Зюганов посоветовал россиянам не ездить в Турцию

https://static.news.ru/photo/7072ade6-cdba-11ea-8007-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/Global Look Press

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов посоветовал россиянам «не рваться в Турцию», а попутешествовать этим летом по родной стране. Ранее стало известно о возобновлении с 1 августа международного авиасообщения с Великобританией, Турцией и Танзанией.

Я был в 80 странах мира, видел очень многое, но более яркого туризма, более классных впечатлений, чем путешествие по любимой стране, не бывает, — заявил в эфире телеканала «Россия 24» Зюганов.

Как писал NEWS.ru, Россия с 1 августа возобновляет международное авиасообщение с Великобританией, Танзанией и Турцией. Первоначально полёты будут осуществляться только из аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Рейсы будут совершаться в Лондон и Занзибар, а также в турецкие Анкару и Стамбул, а начиная с 10 августа — в Анталью, Бодрум и Даламан. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, оперштаб работает над расширением списка стран. Переговоры, как сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих, ведутся ещё с 30 государствами.

Россия приостановила международное авиасообщение с конца марта 2020 года в связи с пандемией коронавируса. Исключение было сделано для вывозных рейсов, возвращавших граждан на родину. С 8 июня вылететь за границу можно к близким родственникам, нуждающимся в уходе, а также на лечение, учёбу или работу. Это правило действует и для иностранцев, прилетающих в Россию.