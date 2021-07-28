Зюганов объявил о проведении общероссийского пикета

КПРФ проведёт трёхдневный общероссийский пикет в поддержку членов партии и её сторонников, права которых нарушаются. Об этом заявил лидер партии Геннадий Зюганов. Его слова приводит ТАСС.

В пятницу, субботу и воскресенье будет общероссийский пикет в защиту всех, с кем сегодня пытаются расправиться, — сказал политик на пресс-конференции.

Он пояснил, что речь идёт о Павле Грудинине, исключённом ЦИК из федерального списка КПРФ на выборы в Госдуму, кандидате в депутаты Николае Бондаренко, бывшем губернаторе Иркутской области Сергее Левченко.

Зюганов добавил, что в стране происходит «фашитизация», которая выражается в силовой расправе с оппозицией, рейдерских захватах народных предприятий, лживых реформах и непомерных налогах. Он подчеркнул, что партия будет делать всё для развития страны, «опираясь на лучшее, что есть в нашей державе».

Ранее Грудинин сказал, что решил вступить в КПРФ после решения ЦИК по его кандидатуре. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский попросил его воздержаться от этого шага. По его мнению, КПРФ могут запретить, поскольку она является партией «экстремистского характера, радикального формата действий». Лидера КПРФ он призвал не втягивать Грудинина в политику.