https://static.news.ru/photo/27abfde2-d3d3-11e9-83b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vasilii Smirnov/Global Look Press

Близкие знакомые покойной актрисы Элины Быстрицкой обратились в следственные органы. Они заявили, что артистку могли специально довести до крайней степени истощения её родственники. По мнению окружения умершей, семья целенаправленно не пускала к ней врачей и поменяла сиделок.

Друзья почившей считают, что из-за этого у женщины обострились тяжёлые хронические недуги и она умерла в реанимации частной московской клиники, пишет портал « Вечерняя Казань » со ссылкой на Telegram-канал «База».

Элина Быстрицкая скончалась 26 апреля 2019-го. Ей был 91 год. Искусству Быстрицкая отдала свыше 60 лет. Одна из самых известных её ролей — Аксинья Астахова в экранизации романа Михаила Шолохова «Тихий Дон» (1958 год), писал News.ru.