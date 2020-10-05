Беглов: жёстких ограничений из-за коронавируса в Петербурге пока не будет

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Эпидемическая ситуация в Санкт-Петербурге становится более сложной. Тем не менее меры по противодействию пандемии коронавируса пока носят рекомендательный характер, сообщил губернатор Александр Беглов.

Он напомнил, что в конце прошлой недели внёс изменения в мартовское постановление городского правительства о мерах по противодействию распространению заболевания. Так, власти предложили работодателям перевести часть сотрудников на дистанционный режим, а гражданам старше 65 лет — не выходить из дома без крайней необходимости.

Это не запрет, но свод рекомендаций. Если будем их придерживаться, сможем избежать нового локдауна, — сказал Беглов в эфире «Радио России — Санкт-Петербург».

Губернатор заверил, что в городе «составлен чёткий план действий». По его словам, уже к концу прошлой недели были развёрнуты более 4,6 тысячи коек для пациентов с коронавирусом и внебольничной пневмонией. В кратчайшие сроки это количество может быть удвоено, уточнил Беглов.

Кроме того, рассказал он, ужесточён контроль за соблюдением введённых мер профилактики. В частности, предполагается «вплоть до закрытия» наказывать владельцев торговых площадей, где покупатели не соблюдают масочный режим и социальную дистанцию.

По данным городского оперативного штаба, по состоянию на 5 октября в Санкт-Петербурге подтверждено 44 765 случаев коронавируса. Выздоровели 29 947 человек, скончались 3073.

Ранее, как писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что рост числа заболевших коронавирусом является серьёзным поводом, чтобы россияне стали более осторожны в повседневной жизни. Он отметил, что не слышал обсуждений о возвращении режима самоизоляции из-за COVID-19.