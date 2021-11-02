«Жуткое ощущение»: жена Жигунова ужаснулась семьёй вундеркинда из МГУ

Жена Сергея Жигунова Виктория Ворожбит пришла в ужас от семьи девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой и призвала спасти ребёнка от «бесчеловечного эксперимента». Супруга известного актёра заметила в Instagram, что девочка боится своего «откормленного папашу», который единственный в семье из девяти человек пышет здоровьем.

Своими впечатлениями Виктория поделилась с подписчиками после просмотра шоу «Док-Ток», которое называлось «Гостья из будущего». Семью прославившейся поступлением в престижный вуз пригласил в телестудию Александр Гордон. Но на большинство зрителей представление произвело тягостное впечатление, многие остались в недоумении от странной родительской позиции старших Тепляковых, которые воспитывают семерых детей.

Глава семейства пришёл на передачу в шортах и сандалиях на босу ногу, много рассуждал о своих методах воспитания и обучения. Однако в какой-то момент героиня вечера оттолкнула пытавшегося приобнять её отца и крикнула, что он её бил. Но возглас ребёнка взрослые предпочли не заметить.

Какое-то жуткое у меня ощущение возникло от этой семьи — девять человек живут в однокомнатной квартире. Дети бледные, с такими же синяками, у самой Алисы какой-то странный кашель или икота, и очень похоже, что невроз, папу она боится, несколько раз отстраняется испуганно «ты меня бьёшь», убирает его руку от себя и т. д. Единственный, кто пышет здоровьем в этой семье — папаша. Румяный, откормленный детина с бородой, который при наличии нескольких высших образований не понимает, что на федеральные каналы не надо приходить в одних трусах и без носков, — не сдержала эмоций жена «гардемарина».

Также супругу продюсера глубоко потряс сам процесс воспитания детей в этой семье, который она и назвала «бесчеловечным экспериментом».

Дико жалко детей. Какой-то бесчеловечный эксперимент с ними ставит нереализованный папаша. Алиса, Хеймдалль, Лейя, Терра, Айлунг, Фейлунг и Тесей — это имена детей. Каждый из них сидит за учебниками с пелёнок. Они не ходят в детские сады, в школы, в кружки. Они учатся дома. Цель — окончить школу в 9, институт в 12 и т. д. Когда эти дети будут взрослеть, учиться общаться со сверстниками, влюбляться, учиться ссориться и мириться, социализироваться? — недоумевает Ворожбит.

Ранее отец поступившей на психологический факультет МГУ девятилетней Алисы Тепляковой рассказал о травле и угрозах в адрес семьи. По его словам, девочке угрожают сломать руки.