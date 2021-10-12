Журналисты узнали, при каких условиях в Москве вернут QR-коды

Власти Москвы обсуждают возврат к QR-кодам для доступа в рестораны, пишет РБК со ссылкой на источник, близкий к мэрии. По информации журналистов, эта практика будет снова действовать, если заболеваемость в городе достигнет шести-семи тысяч в день.

Однако собеседник издания уточнил , что сейчас точных дат введения QR-кодов нет.

Другой источник журналистов рассказал, что достаточной причиной для введения новых ограничений станет выявление заболеваемости на уровне семи — девяти тысяч в день.

В последний раз более шести тысяч заболевших в Москве фиксировалось 9 октября — тогда COVID-19 выявили у 6001 человека. После этого показатель начал падать, 12 октября коронавирус выявили у 4699 человек.

Ранее «Медуза» (признана властями РФ иноагентом) сообщала, что сотрудники мэрии Москвы приняли участие в совещании, посвящённом росту заболеваемости коронавирусом. По данным журналистов, городские власти готовятся к четвёртой волне COVID-19 и собрались вводить новые ограничения, если потребуется. В том числе речь идёт о возвращении QR-кодов для входа в кафе и кинотеатры.

Кроме того, местные власти готовы потребовать от работодателей перевести до 30% работников на удалёнку и ввести обязательную самоизоляцию для пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями. В то же время в мэрии рассчитывают, что четвёртая волна коронавируса пройдёт легче предыдущих, так как в городе много вакцинированных и переболевших.