Журналисты добились возобновления дела о пропавшем в Сахалинской области

Следственный комитет Южно-Сахалинска возобновил расследование об исчезновении жителя Сахалинской области Михаила Чижевского после внимания журналистов, сообщает Sobesednik.ru. Близкие Михаила и местные жители считают, что его насмерть сбил на машине контрактник, которому помогла избежать ответственности работавшая в полиции родственница.

Чижевский пропал четыре года назад по дороге в село Покровка. Его телефон и наушники нашли у обочины дороги Долинск — Быков, свидетели сообщили, что неизвестные ночью вытаскивали машину из кювета. Пока полиция расследовала дело, записи с камер были утеряны, а некоторые вещественные доказательства сгнили.

После возмущения местных жителей дело передали в следственный отдел по городу Долинску, летом 2018 года был задержан военный-контрактник Равиль Латыпов, на чьём помятом автомобиле обнаружили следы ДНК погибшего. Латыпова обвинили в нарушении ПДД, повлекшем смерть потерпевшего, а через две недели после ареста отпустили под подписку о невыезде.

В мае 2019-го мать пропавшего получила постановление из СК о прекращении дела из-за недостаточности улик.

Издание Sobesednik.ru направило запросы в СКР, Генпрокуратуру и МВД с просьбой обратить внимание на ситуацию, и Главное военное следственное управление ответило, что возобновило предварительное следствие.

Ранее Ленинский районный суд Тюмени арестовал бывшего замначальника следственного отдела местного СК Павла Шадрина, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбил насмерть на своём BMW двух дорожных рабочих. Он пробудет в СИЗО до 23 января 2022 года.