Журналиста «Открытых медиа» вызвали в СК из-за дела Навального

https://static.news.ru/photo/2c414860-b8a8-11eb-96c3-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный редактор издания «Открытые медиа» Юлия Ярош сообщила, что их корреспондента Илью Рождественского вызывали в Следственный комитет по делу о мошенничестве, возбуждённому против оппозиционера Алексея Навального. Об этом пишет РИА Новости.

Утром 19 мая сотрудники полиции несколько раз звонили в квартиру родителей журналиста, где Рождественский давно не живёт и не прописан. Затем они бросили повестку в почтовый ящик, — говорится в сообщении.

Ярош уточнила, что журналиста вызвали на допрос в качестве свидетеля. По словам главного редактора «Открытых медиа», сотрудник издания «конечно же» явится в Следственный комитет.

Рождественский никогда не был сотрудником фонда, но в 2015 году по предложению Алексея Навального сотрудничал с ФБК (признан в РФ иноагентом. — NEWS.ru) как внештатный автор и написал один текст за гонорар. Материал был посвящён проекту московского правительства «Активный гражданин», — уточняется в сообщении.

Почему журналиста вызвали на допрос в качестве свидетеля — загадка. Тем не менее в издании отметили, что сперва дождутся беседы со следователем.

Илья, конечно же, на неё придёт. Надеемся, что это не какая-то форма запугивания (Рождественский — автор резонансных расследований. — NEWS.ru), а просто недоразумение, — заключила Ярош.

Ранее полиция Санкт-Петербурга объяснила необходимостью проверки документов жёсткое задержание корреспондента радиостанции «Эхо Москвы» Арсения Веснина на акции протеста в Санкт-Петербурге. Несмотря на то что тот работал по заданию редакции и находился в одежде с опознавательными знаками «Пресса», силовики не смогли распознать в нём журналиста, сообщал сам репортёр.