Британского журналиста наказали за пьяную езду под Калининградом

Британского журналиста агентства Reuters Скотта Питера оштрафовали и лишили прав за то, что он пьяным ездил по Куршской косе на электровелосипеде, сообщает Telegram-канал «Кремлёвская прачка». В национальном парке его остановили сотрудники ГИБДД. После медосвидетельствования и установления опьянения журналиста дело передали в суд, который оштрафовал его на 30 тысяч рублей и лишил права управления транспортными средствами на 1,5 года.

В августе 2021 года 36-летний корреспондент вместе с братом катались по национальному парку в Калининградской области, когда их остановили сотрудники ГИБДД. Скотта попросили дунуть в алкотестер — прибор показал, что журналист был пьян. Так как мощность двигателя велосипеда Питера составляла 350 Вт, то был составлен протокол о движении на транспортном средстве в нетрезвом виде.

Дело передали в суд. С тех пор заседание несколько раз откладывалось, поскольку, как утверждает «Кремлёвская прачка», Питер не хотел придавать огласке данный инцидент и не являлся в суд. В декабре суд вынес решение оштрафовать Питера на 30 тысяч рублей и лишить его права управления транспортными средствами на 1,5 года. На суд британец ни разу не явился, прислав вместо себя защитника. Известно, что ранее Скотт Питер был ведущим Russia Today.

Ранее стало известно, что капитан судна «Босфор Восточный» Юрий Хохлов собирается подать иск на пассажира, который выложил его якобы пьяное видео. Хохлов утверждает, что был трезв. На видео же он сам заявляет, что «выпивший». Ранее судно с пассажирами на борту потеряло ход по пути из Владивостока на остров Попова.