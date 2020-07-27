Журналиста Френкеля оштрафовали за инцидент на избирательном участке

https://static.news.ru/photo/be60bb1c-d006-11ea-994e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Журналиста издания «Медиазона» Давида Френкеля оштрафовали на 2500 рублей по причине конфликта на избирательном участке в Санкт-Петербурге, где ему сломали руку.

Так, суд принял решение о виновности Френкеля во вмешательстве в работу избирательной комиссии, сообщили «Подъёму» в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Своими действиями Френкель учинил скандал, приведший к скоплению граждан в помещении УИК № 2191, повлёкший нарушение социальной дистанции между гражданами, а также помехи к участию избирателями в голосовании, так как доступ участников к месту выдачи бюллетеней был затруднён, — следует из сообщения пресс-службы.

Кроме того, журналисту вынесли предупреждение за нарушение правил поведения при режиме ЧС — Френкель явился на УИК без маски и перчаток.

Инцидент произошёл на петербургском избирательном участке № 2219. По словам Давида Френкеля, представитель правоохранительных органов заломил его руку и ударил по ней кулаком. Рядом были «очень подозрительные наблюдатели», один из которых наступил корреспонденту на ногу, а затем схватил за повреждённую руку. Врачи диагностировали у сотрудника СМИ перелом.

Начальник управления информации ГУ МВД по Санкт-Петербургу Вячеслав Степченко заявил, что опровергает факт нападения, и назвал случившееся «удалением гражданина». По его словам, к полицейским обратился председатель избирательного участка и попросил удалить гражданина, который «препятствует их работе». Санкт-Петербургская избирательная комиссия проводит проверку по факту инцидента на избирательном участке. Губернатор Александр Беглов назвал случившееся проявлением «излишней рьяности, одержимости, избыточного энтузиазма». Френкелю прооперировали руку, из-за чего он больше месяца не сможет работать фотографом.

Ранее NEWS.ru писал, что на Френкеля составили протокол о неповиновении полиции.