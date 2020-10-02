Жорин: Легкоступова «подаёт знаки с того света»

https://static.news.ru/photo/d95647b8-04c0-11eb-a833-fa163e074e61_660.jpg Сергей Жорин Фото: vk.com/advokat_zhorin

Родственники исполнительницы хита «Ягода-малина» Валентины Легкоступовой не верят в то, что она получила смертельную черепно-мозговую травму, упав в ванной, а адвокат Сергей Жорин рассказал, что певица подаёт ему сигналы.

Защитнику удалось достать фотографии ванной комнаты в которой артистка якобы упала и получила черепно-мозговую травму, от которой и скончалась. По словам Жорина, чтобы получить такие травмы, нужно падать плашмя на твёрдую поверхность, не группируясь. При этом само помещение очень маленькое, и так упасть в нём сложно, поскольку фактически ванны там нет — только душевая кабина.

На одной из фотографий Жорин увидел отражение. Сначала он подумал, что это домработница Валентины, а потом понял, что это она сама.

Кажется, что Валентина Валерьевна подаёт нам знаки с того света, — приводит слова Жорина МК.RU.

Жорин и семья Легкоступовой подозревают, что к смерти женщины может быть причастен Юрий Фирсов, за которого та вышла замуж за месяц до трагедии. По мнению адвоката, характер повреждений, а также их количество свидетельствуют о том, что перед гибелью певица «была жестоко избита».

Звезда эстрады скончалась в возрасте 54 лет. Незадолго до смерти она попала в клинику с черепно-мозговой травмой, полученной в результате падения. Певица впала в кому, из которой уже не вышла. Полиция задержала и допросила супруга Легкоступовой — Юрия Фирсова. Следствие считает, что исполнительница получила травмы после падения в своей квартире. Легкоступову похоронили в сделанном в Италии белом гробу стоимостью около миллиона рублей. При этом Юрий Фирсов, супруг недавно умершей Валентины Легкоступовой, до брака с певицей уже был венчан два раза. Об этом рассказал друг яхтсмена.

Как писал NEWS.ru, ранее коллеги и друзья ведущего «Русского лото» Михаила Борисова нашли некую связь между его смертью и гибелью Валентины Легкоступовой. За два месяца до смерти певица стала гостьей передачи, где весело рассказывала о своей личной жизни и хвасталась своим счастьем.