Жителям России расскажут настоящую историю Приазовья

Фото: historyrussia.org

Российское историческое общество совместно с Фондом гуманитарных проектов при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представит россиянам мультимедийную выставку «Русский Азов», которая расскажет настоящую историю Приазовья. Проект реализуется на базе парков «Россия — Моя история». Экспозиция создавалась в течение двух лет и включает в себя материалы российских архивов и музеев, а также материалы краеведческого музея Мариуполя. Выставка начнет работу в Москве 26 апреля и будет доступна для зрителей вплоть до 30 июня. Руководитель парка Иван Есин отметил, что в проекте будут широко задействованы новейшие технологии.

Впервые про Азов будет рассказано так технологично. Все лучшее, что изобретено в мультимедийной отрасли, встанет на службу сохранения памяти этого важного <...> термина — «Русский Азов», — пояснил Есин.

Посетители смогут совершить путешествие во времени благодаря использованию мультимедийных проекторов, панорам, 3D-моделей и напольных проекций. В рамках экспозиции расскажут о быте кочевников Приазовья, битве на реке Калке, судьбе князя Дмитрия Донского и зарождении кубанского казачества. Кроме того, посетители побывают на берегу цифрового Азовского моря с настоящей галькой под ногами.

Выставки пройдут в исторических парках в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Махачкале, Саратове, Казани, Волгограде, Краснодаре, Ставрополе и Пятигорске. Создатели рассчитывают, что посетителями проекта станут более 100 тысяч человек.

В парке «Россия — Моя история» на ВДНХ ранее открылась выставка «Украина. На переломах эпох» об участниках специальной военной операции. По словам организатора Ивана Есина, материалы экспозиции находятся на стадии подготовки к внедрению в образовательные курсы российских школ.