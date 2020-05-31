Жительница Марий Эл с COVID-19 родила здорового ребёнка

В Марий Эл заражённая коронавирусом женщина родила ребёнка без COVID-19. Как сообщили в республиканском Минздраве, мама и малыш чувствуют себя удовлетворительно и уже выписаны из больницы.
Жительница региона заболела на сроке 39 недель. Она проходила лечение в инфекционном отделении Медведевской центральной районной больницы.
Состояние женщины и плода постоянно контролировалось акушером-гинекологом больницы. На пятый день нахождения в стационаре у женщины началась родовая деятельность, — отметили в Минздраве.
Поскольку новорожденный контактировал с инфицированной матерью, его направили в Детскую республиканскую больницу. 21 апреля его признали здоровым и выписали домой,
Как писал NEWS.ru ранее, коронавирус у беременной женщины может спровоцировать преждевременные роды и привести к кесареву сечению. Об этом сообщил директор Института акушерства Роман Шмаков. По словам эксперта, беременность у инфицированной коронавирусом женщины протекает сложно, однако ему неизвестно о повышенной материнской смертности при COVID-19.
Добавьте наши новости в избранные источники