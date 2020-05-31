Жительница Марий Эл с COVID-19 родила здорового ребёнка

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Первые дни лета принесут в столицу холодный воздух, а теплее станет только во второй половине недели. Об этом сообщил ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Очень холодной будет первая половина недели, и лишь с четверга немного потеплеет, впрочем, даже к концу недели показания термометров лишь приблизятся к климатической норме. Большую часть этого времени на погоду...