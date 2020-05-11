Жительница Краснодара подверглась травле за усыновление темнокожего ребёнка

https://static.news.ru/photo/2851bd12-93a5-11ea-918e-fa163e074e61_660.jpg Владислав Поздняков Фото: doktorvladd/instagram.com

Жительница Краснодара Екатерина Фролова, усыновившая темнокожего ребёнка, подверглась травле со стороны лидера движения «Мужское государство» Владислава Позднякова.

Об этом сообщает издание «Комсомольская правда – Краснодар». По его данным, в своём Telegram-канале Поздняков выложил скриншоты страницы Фроловой в Instagram, обозвал её и заявил, что ребёнка она «нагуляла».

После этого девушке стали массово писать оскорбления.

Я не понимаю, как можно писать столько гадостей, ладно я, перетерплю, но Джем же ребенок, — передаёт её слова «Медиазона».

Заявление в полицию она подавать не стала из-за опасений, что это повлечёт ещё больше проблем. В пресс-службе регионального МВД сообщили, что начата проверка.

Ранее NEWS.ru писал о том, что российские сенаторы намерены проработать вопрос об ужесточении ответственности за кибербуллинг — травлю в Интернете. Об этом заявила глава комитета Совфеда по образованию и науке Лилия Гумерова.