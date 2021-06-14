Жители России назвали размер зарплаты мечты

https://static.news.ru/photo/a42d2528-cd9e-11eb-b6cc-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россияне назвали желаемый размер зарплаты. Пятая часть жителей страны (19%) хотела бы зарабатывать свыше 100 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса сервиса «Работа.ру».

Более 150 тысяч рублей хотят получать 22% опрошенных. 15% респондентов устроил бы ежемесячный доход в размере от 70 до 99 тысяч рублей.

На зарплату от 50 до 69 тысяч рублей согласны 23% россиян, ещё 16% хотят зарабатывать от 30 до 49 тысяч рублей. Оставшиеся 5% устроит зарплата до 29 тысяч рублей.

Самые высокие желаемые зарплаты назвали жители Москвы и Санкт-Петербурга — 158,7 и 151,9 тысячи рублей соответственно. В пятёрку городов с наибольшими зарплатными ожиданиями входят также Краснодар, Екатеринбург и Нижний Новгород.

В опросе участвовали свыше пяти тысяч россиян из всех регионов страны в возрасте от 18 лет.

Ранее сообщалось, что россияне назвали желаемую сумму, которую хотели бы получать от государства в виде безусловного базового дохода. Она равна 30,1 тысячи рублей в месяц.