Жители России назвали размер зарплаты мечты

Россияне назвали желаемый размер зарплаты. Пятая часть жителей страны (19%) хотела бы зарабатывать свыше 100 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса сервиса «Работа.ру».
Более 150 тысяч рублей хотят получать 22% опрошенных. 15% респондентов устроил бы ежемесячный доход в размере от 70 до 99 тысяч рублей.
На зарплату от 50 до 69 тысяч рублей согласны 23% россиян, ещё 16% хотят зарабатывать от 30 до 49 тысяч рублей. Оставшиеся 5% устроит зарплата до 29 тысяч рублей.
Самые высокие желаемые зарплаты
В опросе участвовали свыше пяти тысяч россиян из всех регионов страны в возрасте от 18 лет.
Ранее сообщалось, что россияне назвали желаемую сумму, которую хотели бы получать от государства в виде безусловного базового дохода. Она равна 30,1 тысячи рублей в месяц.