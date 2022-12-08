«Жители просили с первых дней»: как Курск и Белгород готовятся к обороне Для чего власти регионов создают специальное ополчение и защитные линии — в материале NEWS.ru

Фото: gladkov_vv/vk.com

Власти Белгородской и Курской областей почти одновременно объявили о создании специальных отрядов обороны, которые будут состоять из гражданских лиц, то есть из местных жителей. По словам военных экспертов, задачей таких подразделений должна стать борьба с диверсантами, проникающими на российскую территорию. NEWS.ru выяснял, зачем формируется тероборона и кто будет отвечать за ее деятельность.

«Люди обеспокоены»

6 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил о начале формирования в регионе отрядов, которые он прямо назвал теробороной. По его словам, жители региона просили об этом «буквально с первых дней начала специальной военной операции».

Формируем несколько батальонов тех, кто по состоянию здоровья или в рамках возраста не может быть призван вооруженными силами, но имеет боевой опыт и большое желание в случае необходимости встать на защиту своего родного дома и своей семьи, — отметил глава региона.

Еще недавно, в начале ноября, набор в тероборону местные власти отрицали. Глава администрации Белгородского района Владимир Перцев говорил, что набор ведется только в «народные дружины», которые патрулируют территорию вместе с полицейскими.

Однако подготовка обороны в регионе ведется давно. С апреля на границе с Украиной строится засечная черта — комплекс оборонительных рубежей из противотанковых тетраэдров и окопов. Связанный с ЧВК «Вагнер» предприниматель Евгений Пригожин, как сообщал Telegram-канал «Пресс-служба Пригожина», заявлял, что частично оплатил строительство засечной черты и сам «передавал поручение» о её строительстве.

Фото: gladkov_vv/vk.com

Подготовка к обороне ведется и в другом соседнем регионе — Курской области. Ее власти тоже строят засечную черту. 6 декабря курский губернатор Роман Старовойт также объявил о формировании «народной дружины „Патриот“». Опрошенные NEWS.ru военные эксперты считают это подразделение фактически теробороной.

Добровольцы после серьезного отбора и боевой подготовки будут помогать военным охранять территорию региона. Приглашаем всех желающих присоединяться, — написал глава региона в Telegram-канале.

Обе области с начала боевых действий на территории Украины регулярно подвергаются обстрелам. В них введен повышенный уровень террористической опасности и даже запрещены салюты.

20 октября, с введением в нескольких регионах России военного положения, согласно указу президента Владимира Путина в Курской и Белгородской, а также в Брянской, Воронежской, Ростовской областях, Краснодарском крае, Крыму и Севастополе установлен «средний уровень реагирования». Этот режим позволяет властям проводить «мероприятия по территориальной обороне».

Директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков рассказал NEWS.ru, что решения о создании отрядов теробороны в соответствии с указом Путина принимаются региональными властями. Они согласовываются с Минобороны, так как тероборона относится к армии, но ее формирование остается в компетенции местной администрации. При этом во многих субъектах уже есть собственные образования, которые именно теробороной не являются и формируются, например, на базе Росгвардии.

Эксперт уверен, что губернаторы специально активно формируют и поддерживают оборонительную повестку, включая создание отрядов теробороны и строительство засечных черт.

Регион показывает, что он форпост и линия отсечения. С точки зрения региона эта повестка, думаю, успешная, потому что люди обеспокоены возможностью контратаки со стороны Украины, — добавил он.

«Не отвлекать армию»

Понятие теробороны содержится в федеральном законе «Об обороне». Согласно законодательству, это система мероприятий по защите объектов, борьбе с «диверсионно-разведывательными формированиями» и незаконными вооруженными формированиями. Как рассказал NEWS.ru доктор военных наук Константин Сивков, отряды теробороны формируются из жителей, которые имеют необходимую подготовку.

Фото: gladkov_vv/vk.com

По его словам, задача у таких отрядов — выявлять диверсионно-разведывательные группы, патрулировать территорию, высматривать летательные аппараты, а также поддерживать пропускной режим при военном положении. Также членов теробороны могут привлекать к защите отдельных объектов, «не имеющих особо важного значения, но нуждающихся в защите».

Для этих задач таких людей вполне достаточно. Профессиональные военные решают другие задачи, — подчеркнул он.

Для защиты более важных объектов, таких как здания органов власти, предприятия, электростанции и мосты, привлекаются специальные части Росгвардии, добавил эксперт.

Военный эксперт Василий Дандыкин в разговоре с NEWS.ru сравнил тероборону с дружиной, которая помогает полицейским. По его словам, борьба с диверсионно-разведывательными группами — основная цель теробороны. Это позволяет «не отвлекать армию и другие формирования».

Не формировать же нам партизанские отряды, — добавил он.

Власти говорят примерно о тех же задачах новых формирований. Курский губернатор объяснял, что члены народной дружины будут патрулировать населенные пункты, охранять инфраструктуру и обеспечивать пожарную безопасность.

При этом с начала мобилизации в СМИ начала появляться информация о привлечении в тероборону мобилизованных, причем из разных регионов, в том числе Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом говорили сами мобилизованные. Согласно законодательству, формирование таких отрядов возможно только в период действия военного положения. Самый громкий случай — призыв в столице IT-специалиста «Сбера» Виктора Бугреева, который не служил в армии. Его хотели отправить в зону боевых действий, однако после резонанса в СМИ решение отменили. Как сказала жена Бугреева, в военкомате ему заявили, что «будут искать для него место айтишника в московской теробороне».

Кроме того, в начале ноября пресс-служба компании «Конкорд» Евгения Пригожина сообщала, что ЧВК «Вангер» создает в Курской и Белгородской областях центры «подготовки и управления народным ополчением». Пригожин предложил «возложить ответственность на региональный бизнес»: по его мнению, предпринимателям следует направлять 25% «половозрелых самцов» из числа сотрудников на «несение службы в окопах». Впрочем, позднее бизнесмен отрицал наличие «инструкторов ЧВК „Вагнер“» непосредственно в этих регионах.

Как в Белгородской, так и в Курской области сейчас губернаторы говорят о создании отрядов из числа жителей, которые сами хотят вступить в эти формирования.