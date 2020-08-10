Жители подмосковной Лобни устроили бой за «просрочку»

https://static.news.ru/photo/dedbf8e2-db38-11ea-9718-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В подмосковном городе Лобня местные жители устроили настоящий бой за просроченные товары в продуктовом магазине сети «Магнит».

Так, сотрудники магазина во дворе установили мусорный бак для просроченной и списанной еды. Вскоре после этого к магазину стали сходиться бездомные. В качестве ответных мер руководство магазина приняло решение загородить территорию — возле мусорных баков был установлен забор, однако он не остановил отчаянных бездомных, передаёт Telegram-канал Mash.

Позднее стало ясно, что на «просрочку» претендуют и проживающие поблизости горожане. По словам местной жительницы Людмилы Путилиной, она писала в администрацию об этой проблеме, однако никто так и не начал решать вопрос с просроченными товарами.

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