https://static.news.ru/photo/4ce73f60-7115-11ea-80b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Губернатор Рязанской области Николай Любимов обязал жителей региона, посещавших другие субъекты РФ, докладывать об этом в органы муниципальной власти.

Об этом рассказали на брифинге в оперативном штабе области по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, передаёт ТАСС. Обязательство распространяется на все поездки, совершённые после 15 марта 2020 года. Для сообщений граждан муниципальные органы власти запустили горячие линии.

По состоянию на 28 марта в Рязанской области было выявлено два случая COVID-19. Заболевшие — семейная пара, которая вернулась в регион из Франции. Всего в России зафиксировано 1264 случая заражения коронавирусом.

Как ранее сообщал NEWS.ru, в рамках профилактики распространения коронавирусной инфекции школьников Рязанской области отправили на весенние каникулы раньше обычного — с 17 марта.