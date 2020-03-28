Губернатор Рязанской области Николай Любимов обязал жителей региона, посещавших другие субъекты РФ, докладывать об этом в органы муниципальной власти.
Об этом рассказали на брифинге в оперативном штабе области по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции,
По состоянию на 28 марта в Рязанской области было выявлено два случая COVID-19. Заболевшие — семейная пара, которая вернулась в регион из Франции. Всего в России зафиксировано 1264 случая заражения коронавирусом.
Как ранее сообщал NEWS.ru, в рамках профилактики распространения коронавирусной инфекции школьников Рязанской области отправили на весенние каникулы раньше обычного — с 17 марта.
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