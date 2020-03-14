Весенние каникулы в школах Рязанской области начнутся раньше обычного. Ученики отправятся на отдых уже 17 марта, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Там пояснили, что такое решение принято в качестве меры профилактики распространения коронавирусной инфекции.
Каникулы как способ оградить подростков от опасной болезни было предложено организовать по итогам рабочей встречи губернатора Николая Любимова с профильными ведомствами. Совещание было посвящено санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе.
Письмо с рекомендацией о начале каникул с 17 марта региональное Министерство образования и молодёжной политики
Ранее NEWS.ru писал, что вопрос об увеличении продолжительности школьных каникул в связи с эпидемией коронавируса рассматривают и власти Пензенской области.
Добавьте наши новости в избранные источники