https://static.news.ru/photo/205f3e50-66db-11ea-855f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Весенние каникулы в школах Рязанской области начнутся раньше обычного. Ученики отправятся на отдых уже 17 марта, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Там пояснили, что такое решение принято в качестве меры профилактики распространения коронавирусной инфекции.

Каникулы как способ оградить подростков от опасной болезни было предложено организовать по итогам рабочей встречи губернатора Николая Любимова с профильными ведомствами. Совещание было посвящено санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе.

Письмо с рекомендацией о начале каникул с 17 марта региональное Министерство образования и молодёжной политики направило во все муниципальные образования Рязанской области.

Ранее NEWS.ru писал, что вопрос об увеличении продолжительности школьных каникул в связи с эпидемией коронавируса рассматривают и власти Пензенской области.