https://static.news.ru/photo/18c88770-66b6-11ea-84bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти Пензенской области ввели режим повышенной готовности в связи с коронавирусом. Он начнёт действовать с 16 марта.

В регионе ограничивается проведение массовых мероприятий. Администрация рассматривает вопрос об увеличении продолжительности школьных каникул. В детских садах планируется усилить профилактические и контрольные меры, сообщается на сайте правительства области.

В настоящее время в Пензе с подозрением на коронавирус госпитализирован один человек. Результаты тестов станут известны в ближайшие дни. Состояние пациента медики оценивают как стабильное.

Всего на территории России выявлено 59 случаев заражения коронавирусом. Количество выздоровевших составляет шесть человек.

В мире число заражений превышает 156 тысяч. На данный момент выздоровели более 75 тысяч человек, 5,8 тысячи скончались.

Ранее NEWS.ru писал, что в России начались тотальные проверки на коронавирус. По данным Роспотребнадзора, проверяются все россияне, выезжавшие в страны, где зафиксированы случаи заболевания.