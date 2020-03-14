https://static.news.ru/photo/585d3726-6609-11ea-803a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тестирование на заболевание коронавирусом COVID-19 в России проводят всем, кто выезжал в страны, где зафиксированы случаи заболевания. Об этом проинформировали в Роспотребнадзоре.

Там уточнили, что тест-системы для определения вируса имеются во всех регионах страны

На коронавирусную инфекцию обследуют всех, кто выезжал в страны, где фиксируется заболевание, всех, кто контактировал с заболевшими, — сказано в сообщении ведомства.

Там уточнили, что проверке также подвергают всех с симптомами пневмонии, даже если эти люди не посещали зарубежные страны.

Ранее NEWS.ru писал, что количество заражённых коронавирусом в России увеличилось до 59 человек. За сутки их стало на 14 человек больше.