Житель Петербурга пережил более 10 клинических смертей за одну ночь

https://static.news.ru/photo/c304e0d4-8308-11eb-a3ed-96000091f725_660.jpg Фото: unsplash.com

Житель Санкт-Петербурга Антон Димов — довольно необычный 30-летний мужчина. По его словам, он пережил свыше 10 клинических смертей (КС) подряд за одну ночь. Рассказывая об этом, не скрывал улыбку, охотно отвечал на вопросы журналистов. Раньше трудился водителем. Не зная, никогда не скажешь, что ещё месяц назад на его долю выпали такие испытания. Самая долгая КС продлилась почти полчаса.

Димов уверен, всему виной врождённый диагноз — генетическая тромбофилия (предрасположенность к образованию тромбов — сгустков свернувшейся крови, способных закупоривать сосуды). В конце 2016-го и в 2017-м Антона поразила тромбоэмболия лёгочной артерии — крайне важный сосуд в теле человека. Он переносит венозную кровь от сердца к лёгким. Тогда, по счастью, всё обошлось относительно легко. В следующий раз повезло не так сильно — очнулся на полу с переломами плеч, позвоночника и кровоизлиянием в мозг, передаёт KP.RU в Санкт-Петербурге.

В третий раз недуг напомнил о себе 10 февраля 2021-го. Димов встал утром и пошёл в душ — решил согреться перед очередной поездкой в больницу. Закончил водные процедуры, вытерся — и вот тогда началось. Сперва почувствовал боль в груди, потом к ней добавилась одышка, потемнело в глазах, выступил холодный пот. Мужчина вызвал скорую помощь, его госпитализировали. В лечебном учреждении пациента срочно отправили в реанимацию, подключили к аппарату ИВЛ, уровень кислорода упал к тому моменту до 66%. В два часа ночи Антон «умер» первый раз. Медики боролись за его жизнь следующие 12 часов. За это время Димов 15 раз находился в состоянии КС, как сообщили ему врачи. Позже в документах написали про девять клинических смертей.

Страха не было — он пришёл позже, когда я начал осмысливать всё произошедшее. Этого нет в выписке и никто не скажет, но самая долгая из всех клинических смертей в ту ночь у меня была 25 минут. Как мне сказали, ещё пять минут и всё, меня бы перестали откачивать, — отметил Димов.

Ещё через двое суток Антона перевели в общую палату. А 9 марта — почти через месяц — окончательно выписали.

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