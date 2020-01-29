Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил о необходимости создания музея русского народа.
Политик посетил 29 января выставку «(Не) время для любви» в московском Еврейском музее и центре толерантности. Она была приурочена к Международному дню памяти жертв холокоста.
По словам Жириновского, необходимо, чтобы в музее было сказано обо всех народах,
А, может быть, общий музей создать: все народы на нашей большой территории от Европы до Тихого океана, — подчеркнул политик.
Глава ЛДПР отметил, что смог «за две минуты» найти данные о своём дяде, погибшем под Москвой.
Ранее Владимир Жириновский предложил запретить обучение за границей детям чиновников. Политик считает, что иностранные спецслужбы могут надавить на представителя власти через ребёнка, сообщает NEWS.ru.
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