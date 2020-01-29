https://static.news.ru/photo/c57f1a62-42c9-11ea-9219-fa163e074e61_660.jpg Владимир Жириновский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил о необходимости создания музея русского народа.

Политик посетил 29 января выставку «(Не) время для любви» в московском Еврейском музее и центре толерантности. Она была приурочена к Международному дню памяти жертв холокоста.

По словам Жириновского, необходимо, чтобы в музее было сказано обо всех народах, сообщает РИА Новости.

А, может быть, общий музей создать: все народы на нашей большой территории от Европы до Тихого океана, — подчеркнул политик.

Глава ЛДПР отметил, что смог «за две минуты» найти данные о своём дяде, погибшем под Москвой.

Ранее Владимир Жириновский предложил запретить обучение за границей детям чиновников. Политик считает, что иностранные спецслужбы могут надавить на представителя власти через ребёнка, сообщает NEWS.ru.