Жириновский: суд над Фургалом должен пройти в Хабаровском крае с присяжными

https://static.news.ru/photo/bea10e4e-02f9-11eb-a813-fa163e074e61_660.jpg Владимир Жириновский Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В ЛДПР считают, что суд над экс-губернатором Хабаровского края должен проходить именно в этом регионе, а вердикт должны вынести присяжные.

Об этом заявил лидер партии Владимир Жириновский.

ЛДПР полностью разделяет мнение, что суд над Фургалом должен пройти в Хабаровском крае, быть открытым, а вердикт должны вынести присяжные, — написал он в своём Telegram-канале.

Кроме того, лидер ЛДПР выразил благодарность жителям Хабаровского края, «которые упорно защищают своего народного губернатора Сергея Ивановича Фургала». По мнению Жириновского, это пример борьбы граждан за свои права.

Вы боретесь за свои права, за свой выбор — это заслуживает глубочайшего уважения, — сказал он.

Политик подчеркнул, что депутаты партии постоянно поднимают эту проблему на заседаниях Госдумы, направляют запросы генеральному прокурору, в СК и Администрацию президента России, передаёт ТАСС.

Вся страна слышала и видела мои жёсткие заявления по ситуации с Фургалом, — напомнил Жириновский.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Следственный комитет Хабаровского края завёл уголовное дело против участника акций в поддержку экс-губернатора региона Сергея Фургала. Это первое подобное производство.