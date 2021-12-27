Жириновский предложил включить в отпуска россиян новогодние каникулы

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что следует отменить новогодние праздники и предложил присоединить эти дни к отпускам россиян. Свою идею он объяснил тем, что новогодние каникулы являются периодом экстремального скачка смертности, сообщает РИА Новости.

ЛДПР выступает за то, чтобы сохранить число выходных дней для граждан, но вместо всеобщих фиксированных каникул лучше добавить всем гражданам к 28 обычным отпускным дням ещё 15, и пусть они сами выберут, когда их взять. Кто-то на Новый год каникулы себе сохранит — имеет право, пожалуйста. А другой на майские праздники лишнюю неделю отдохнёт. Тем более в это время многие едут на дачу готовить огород. Другой человек в декабре возьмёт неделю, чтобы в отпуск поехать, — подчеркнул политик.

Он добавил, что некоторым россиянам следует предложить добавить себе по одному-два выходных каждую вторую неделю.

Десять дней новогоднего «локдауна» провоцируют людей на пьянство, растёт число бытовых преступлений, драк и т.п. Огромные потери в экономике, которая фактически стоит в этот период, — считает Жириновский.

По его мнению, в данный период сложно заниматься полезными делами.

Большинство учреждений закрыты, цены на поездки кратно дороже, чем в другое время. Не все могут себе позволить. Так чего хорошего тогда в этих каникулах? Многим ничего не остаётся, как сидеть дома и пить, — отметил глава ЛДПР.

Ранее стало известно, что россияне могут хорошо заработать во время новогодних каникул, так как работа в выходные и праздничные дни оплачивается в двойном размере. Это прописано в статье 153 Трудового кодекса. Речь идёт о периоде с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года включительно, заявила ведущий юрист «Европейской Юридической Службы» Оксана Красовская.