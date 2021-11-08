Жириновский предложил отправить в «красные зоны» студентов-медиков

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в связи с напряжённой работой врачей в коронавирусных отделениях отделениях больниц предложил сократить их рабочие смены до четырёх часов, а также направить туда студентов медвузов. Об этом политик написал в своём в Telegram-канале.

По его словам, врачи измучены, им жарко в комбинезонах и прорезиненных перчатках, они не могут лишний раз попить воды и сходить в туалет, из-за чего происходит отравление организма. Кроме того, медики в тяжелейшем положении, испытывают большой стресс и получают ущерб здоровью, а повышение зарплаты «не прибавляет» здоровья.

Поэтому работа должна быть сменной — по четыре часа. Дежурить сутками невозможно. Нужно привлечь на работу в «красную зону» студентов медицинских вузов. Если они откажутся — то они выбрали не ту профессию. А те, кто пойдут — из них получатся хорошие врачи, — написал Жириновский.

Ранее Жириновский расценил нежелание россиян делать прививки от коронавируса как форму протеста против действующей власти. С распространением коронавируса лидер ЛДПР предлагает бороться самыми жестокими мерами. Например, ввести обязательную самоизоляцию и привлекать противников вакцинации к уголовной ответственности.