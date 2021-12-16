Жириновский предложил называть QR-коды «справками о прививке»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Госдумы РФ предложил переименовать QR-коды о вакцинации от коронавируса в «справки о прививке». По его словам, россияне опасаются непонятных слов и аббревиатур. Парламентарий подчеркнул, что бороться с инфекцией помогают не справки, а лечение.

Что вы не по-русски назвали? Это quick response — быстрый ответ. Ну назовите по-русски — быстрый ответ, БО, а то люди боятся. Или просто справка о прививке, — сказал Жириновский.

Он также отметил, что в борьбе с коронавирусом помогают не справки, а лечение.

А справка о том, что вы прошли лечение или получили прививку, или вам нельзя прививаться <...> И тогда вас никто не трогает, идите по любым общественным местам, — заключил парламентарий.

Накануне Жириновский рассказал, что в седьмой раз вакцинировался от коронавируса. Он уже получил три дозы «Спутника V» и «ЭпиВакКороны». На этот раз политик выбрал препарат центра Чумакова «КовиВак». Кроме того, осенью парламентарий сделал прививку от гриппа. Лидер ЛДПР призвал всех пройти вакцинацию, чтобы остановить пандемию.