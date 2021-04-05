Жертве скопинского маньяка предоставили госзащиту

https://static.news.ru/photo/9c19c6a0-96c8-11eb-8d04-96000091f725_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Бывшая пленница скопинского маньяка Виктора Мохова Екатерина Мартынова и её семья получили государственную защиту. Женщина подписала соответствующие документы. Детали договора не разглашаются.

Госзащита предоставлена мне, моим детям и мужу. Какие именно меры, сказать не могу — гостайна, — рассказала Мартынова РИА Новости.

Как отметила женщина, теперь она чувствует себя в безопасности, так как уверена, что Мохов больше не сможет к ней приблизиться.

Ранее, как писал NEWS.ru, Мартынова рассказала об угрозах, поступавших ей от её мучителя. Именно это стало причиной просьбы в адрес Следственного комитета предоставить ей госзащиту и требования возбудить новое уголовное дело против мужчины. По её словам, Мохов также пытался добавить её в друзья в соцсети «ВКонтакте».

По мнению пострадавшей, маньяк в интервью Ксении Собчак «незаконно распространял сведения о её частной жизни, составляющие личную тайну», а именно «публично описывал обстоятельства совершения им преступлений, сообщая подробности осуществления сексуального и физического насилия и лишения свободы».

Как сообщалось, Виктор Мохов в 2000 году похитил двух девушек 14 и 17 лет и заточил их в самодельном бункере на три с половиной года. Девушки стали секс-рабынями мужчины, одна из них родила от него троих детей, двое из которых выжили. Спастись похищенным удалось случайно, передав на волю записку.

В результате Мохов был осуждён и провёл в местах лишения свободы 17 лет. На свободу он вышел 3 марта.