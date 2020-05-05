Жертвами коронавируса в России стали три журналиста

https://static.news.ru/photo/ff6ebe6e-8eb7-11ea-b70b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Трое представителей средств массовой информации (СМИ) умерли в РФ от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв.

В целом с начала эпидемии, по его словам, в 23 странах скончались 55 работников прессы.

Среди заболевших россиян, по данным Соловьёва, 45 журналистов — работники федеральных СМИ и их корреспондентских пунктов в регионах. Ещё 60 человек — представители региональных изданий.

У большинства заразившихся журналистов заболевание проходит бессимптомно, передаёт «Интерфакс».

Соловьёв добавил, что на домашнем карантине под наблюдением медицинских служб на данный момент находятся более 500 российских журналистов.

По состоянию на 5 апреля в России официально зарегистрировано более 155 тысяч случаев коронавирусной инфекции, почти 20 тысяч человек выздоровели, около 1,5 тысячи скончались.

В целом в мире уже более 3,5 млн заразившихся, свыше 1,1 млн исцелились, более 251 тысяч умерли.

Ранее NEWS.ru писал, что объём производства защитных костюмов для медиков, работающих с заразившимися коронавирусом, в начале мая увеличился до 110 тысяч единиц в сутки. Однако потребность в такой спецодежде вдвое превышает эту цифру.