Жертвами коронавируса в России стали три журналиста

Трое представителей средств массовой информации (СМИ) умерли в РФ от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв.
В целом с начала эпидемии, по его словам, в 23 странах скончались 55 работников прессы.
Среди заболевших россиян, по данным Соловьёва, 45 журналистов — работники федеральных СМИ и их корреспондентских пунктов в регионах. Ещё 60 человек — представители региональных изданий.
У большинства заразившихся журналистов заболевание проходит бессимптомно,
Соловьёв добавил, что на домашнем карантине под наблюдением медицинских служб на данный момент находятся более 500 российских журналистов.
По состоянию на 5 апреля в России официально зарегистрировано более 155 тысяч случаев коронавирусной инфекции, почти 20 тысяч человек выздоровели, около 1,5 тысячи скончались.
В целом в мире уже более 3,5 млн заразившихся, свыше 1,1 млн исцелились, более 251 тысяч умерли.
Ранее NEWS.ru писал, что объём производства защитных костюмов для медиков, работающих с заразившимися коронавирусом, в начале мая увеличился до 110 тысяч единиц в сутки. Однако потребность в такой спецодежде вдвое превышает эту цифру.
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