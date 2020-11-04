Жертвами COVID-19 в России за сутки стали 389 человек

https://static.news.ru/photo/f8bb9488-1e73-11eb-beac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

За минувшие сутки в России от коронавируса скончались 389 человек. Общее число жертв инфекции в стране составляет 29,2 тысячи.

Количество выявленных случаев заражения за последние 24 часа составило 19,7 тысячи. Число заболевших россиян за всё время пандемии приближается к 1,7 млн.

Из больниц по выздоровлении выписаны 155 тысячи пациентов. Всего количество выздоровевших превышает 1,2 млн, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Россия сохраняет четвёртую позицию в мире по уровню заболеваемости COVID-19. На первом месте США, где за всё время пандемии заболели более 9,3 млн человек. На втором месте Индия (свыше 8,3 млн), третье занимает Бразилия (более 5,5млн).

Ранее NEWS.ru писал, что в Роспотребнадзоре ожидают спада заболеваемости коронавирусом в России к весне 2021 года. В ведомстве отметили, что процесс стабилизации ситуации с количеством новых случаев заболеваний может занять некоторое время. Его продолжительность зависит, в основном, от того, насколько сознательно и ответственно россияне будут соблюдать меры предосторожности.