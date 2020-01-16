https://static.news.ru/photo/5fbade20-3872-11ea-81f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Супруга основателя секты «бога Кузи» Андрея Попова — народная артистка РФ, скрипачка Анастасия Чеботарёва — задержана по подозрению в мошенничестве. Она и ещё пятеро участников секты числились в федеральном розыске около трёх лет.

По версии следствия, сектанты занимались сбором средств на различных православных выставках под видом церковной организации. При этом они уверяли, что деньги пойдут на восстановление храмов на юго-востоке Украины и помощь прихожанам. На самом же деле средства тратились на нужды секты. В общей сложности им удалось собрать порядка 7,5 млн рублей.

Помимо этого, задержанных подозревают в психологическом и физическом насилии по отношению к рядовым членам секты «бога Кузи».

В отношении всех шестерых возбуждены уголовные дела по статьям о мошенничестве в особо крупном размере и создании организации, посягающей на личность и права граждан (ч. 4 ст. 159 и ч. 3 ст. 239 УК РФ). В ближайшее время будет решён вопрос об избрании им меры пресечения, сообщает Lenta.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранее NEWS.ru писал, что основатель секты был осуждён на пять лет по делу о мошенничестве. На приговор была подана апелляция, но Мосгорсуд оставил его в силе.