Жительница Орехово-Зуево на 33 году жизни родила 11-го ребёнка. Все дети появились на свет в одной больнице.
Самому старшему из них 13 лет. Последняя девочка родилась весом 3070 граммов, а её рост составил 51 сантиметр.
Многодетная мать намерена воспользоваться услугой «Рождение ребёнка». Она предусматривает оформление свидетельства о рождении, справки для получения единовременного пособия, полиса ОМС, ИНН и СНИЛС. Подмосковный регион стал первым, где предоставляется такой комплекс услуг,
Как ранее писал NEWS.ru, пассажирка авиарейса Доха — Бангкок родила ребёнка во время полёт. Украинские попутчики выразили своё недовольство из-за этого инцидента.
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