https://static.news.ru/photo/a9da8bca-4765-11ea-8ce1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительница Орехово-Зуево на 33 году жизни родила 11-го ребёнка. Все дети появились на свет в одной больнице.

Самому старшему из них 13 лет. Последняя девочка родилась весом 3070 граммов, а её рост составил 51 сантиметр.

Многодетная мать намерена воспользоваться услугой «Рождение ребёнка». Она предусматривает оформление свидетельства о рождении, справки для получения единовременного пособия, полиса ОМС, ИНН и СНИЛС. Подмосковный регион стал первым, где предоставляется такой комплекс услуг, пишет РЕН ТВ.

Как ранее писал NEWS.ru, пассажирка авиарейса Доха — Бангкок родила ребёнка во время полёт. Украинские попутчики выразили своё недовольство из-за этого инцидента.