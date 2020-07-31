Жене рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в его убийстве

https://static.news.ru/photo/5c0b4d5a-d34a-11ea-a69c-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/kkkartrait

Жене рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) — Марине Кохал — предъявили обвинение в его убийстве (ч.1 ст.105 УК РФ), передают 31 июля 2020 года представители СУ СК РФ по Санкт-Петербургу. Следком намерен просить суд заключить фигурантку под стражу. Ещё накануне она проходила по делу как свидетельница, однако силовики изменили её статус на подозреваемую, вменив расправу над Картрайтом. В настоящий момент её задержали.

Инцидент произошёл в квартире на Невском проспекте, 134 в конце июля 2020 года. Когда полицейские нагрянули туда, пять пакетов с частями тела лежали в холодильнике. Со слов подозреваемой, мужчина умер от передозировки наркотиками. Гражданка пыталась избавиться от трупа. Она объяснила это тем, что не хотела для возлюбленного бесславной смерти и поэтому решила придумать версию о том, что он якобы исчез. Однако по мнению СК РФ, убийство произошло во время ссоры, и Кохал убила супруга «неустановленным способом».

По факту обнаружения останков рэпера СК возбудил уголовное дело. Адвокат жены покойного рэпера Энди Картрайта Марины поделилась первой официальной информацией по делу о смерти музыканта. По сути, Ирина Скурту опровергла почти все публикации, которые появились в СМИ за последнее время.

Юшко мог умереть от сердечного приступа. По словам жены покойного музыканта, у исполнителя были проблемы с сердцем, а после начала пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) мужчина впал в депрессию, из-за чего, как она считает, Картрайт пристрастился к наркотикам.

Двухлетнего ребёнка покойного Александра Юшко, тело которого было найдено расчленённым в Петербурге, передали бабушке, в настоящее время он находится под надзором, заявил пресс-секретарь уполномоченного по правам ребёнка в Санкт-Петербурге Александр Попейко.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Следственный комитет предъявил обвинение барнаульскому боксёру Михаилу Старцеву. Его обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшего смерть по неосторожности. В настоящий момент силовики собирают и закрепляют доказательства по делу, его расследование продолжается.

По версии следствия в ночь с 26 на 27 июля возле Старого базара в Барнауле произошла драка. Обвиняемый учувствовал в инциденте и ударил в голову 40-летнего мужчину, который погиб на месте от черепно-мозговой травмы.