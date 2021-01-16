Любовь матери безгранична: жена Кадырова поздравила дочь с днём рождения

https://static.news.ru/photo/255df182-58be-11eb-89e7-fa163e074e61_660.jpg Медни Кадырова Фото: Елена Афонина/ТАСС

Супруга главы Чечни Рамзана Кадырова Медни поздравила с днём рождения дочь Хадишт. Девушке исполнился 21 год.

Жена главы региона обнародовала в Instagram несколько фотографий, на которых Хадишт запечатлена с матерью, отцом, сёстрами и младшим братом.

С годами сердце матери вбирает в себя столько любви, что её хватило бы согреть своим теплом каждого ребёнка на Земле. У этой любви нет границ, она безусловная, бесстрашная и непостижимая. И чем больше детей, тем больше любви живёт в сердце матери, — написала Медни Кадырова.

Она добавила, что в день рождения девушки вся семья соберётся за праздничным столом, чтобы сказать ей, как все её любят и гордятся ей.

Жена чеченского лидера пожелала дочери «оставаться всегда такой же любимой всеми, как сейчас», а также здоровья и успехов во всех начинаниях.

Хадишт, она же Хадижат или Карина Кадырова, является второй по старшинству из шести дочерей главы Чечни. Помимо этого, в семье четверо родных и двое приёмных сыновей.

Ранее NEWS.ru писал, что в Грозном заложили капсулу под строительство мечети, которая будет носить имя главы республики Рамзана Кадырова.