Любовь матери безгранична: жена Кадырова поздравила дочь с днём рождения

https://static.news.ru/photo/255df182-58be-11eb-89e7-fa163e074e61_660.jpgМедни КадыроваФото: Елена Афонина/ТАСС
Супруга главы Чечни Рамзана Кадырова Медни поздравила с днём рождения дочь Хадишт. Девушке исполнился 21 год.
Жена главы региона обнародовала в Instagram несколько фотографий, на которых Хадишт запечатлена с матерью, отцом, сёстрами и младшим братом.
С годами сердце матери вбирает в себя столько любви, что её хватило бы согреть своим теплом каждого ребёнка на Земле. У этой любви нет границ, она безусловная, бесстрашная и непостижимая. И чем больше детей, тем больше любви живёт в сердце матери, — написала Медни Кадырова.
Она добавила, что в день рождения девушки вся семья соберётся за праздничным столом, чтобы сказать ей, как все её любят и гордятся ей.