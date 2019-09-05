https://static.news.ru/photo/9d4e3e40-cfd0-11e9-9437-fa163e074e61_660.jpg Валентин Гафт Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Состояние 83-летнего народного артиста Валентина Гафта остаётся стабильно тяжёлым. Об этом сообщила его супруга Ольга Остроумова.

Она также опровергла информацию о том, что актёр и режиссёр частично парализован, передаёт РЕН ТВ . Сейчас артист переведён из реанимации в отделение неврологии.

Остроумова сказала, что Гафт чувствует себя «так же, как и раньше чувствовал».

Он находится в одной из столичных клиник, где проходит реабилитацию после инсульта, который случился месяц назад, пояснила жена артиста.

Ранее появились сообщения об ухудшении состояния Гафта. СМИ сообщали, что его частично парализовало, писал News.ru.