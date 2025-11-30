День матери
Жареный йогурт: невероятный десерт с крем-брюле, корочкой и нежной текстурой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Этот десерт удивляет всех! Похожий одновременно на суфле, чизкейк и крем-брюле, он обладает уникальной нежной текстурой и тонкой карамельной корочкой.

4 яйца хорошенько взбиваю венчиком, добавляю 50 мл меда и продолжаю взбивать. Вливаю 350 мл натурального йогурта и всыпаю 1 ст. л. кукурузного крахмала. Интенсивно вымешиваю до получения однородной воздушной массы. Разливаю смесь по жаропрочным формочкам или кокотницам. Ставлю формы в глубокий противень и заливаю в него горячую воду так, чтобы она доходила до 3/4 высоты форм. Запекаю в разогретой до 190 °C духовке 20–30 минут, пока поверхность не подрумянится и не поднимется. Подаю десерт охлажденным, украсив свежими фруктами или сухофруктами по вкусу.

Ранее также сообщалось о нашем десерте, который уже прозвали ответом дубайскому шоколаду. Он делается из адыгейского сыра и поражает необычным вкусом.

