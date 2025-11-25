Жареная картошка и запеканки в прошлом: готовлю «Путин» или канадское картофельное безумие — вкуснятина из простых продуктов. Poutine — это легендарное блюдо из Канады, которое стало настоящим гастрономическим безумием. Хрустящая картошка фри, тянущийся сыр и горячая ароматная подливка соединяются в невероятно сытное и уютное блюдо, от которого невозможно оторваться. Готовится оно удивительно просто: достаточно взять картофель — 4–5 шт., масло для жарки и немного соли, чтобы сделать золотистую хрустящую основу. Для классической сырной «сердцевины» понадобится 150–200 г мягкого тянущегося сыра вроде моцареллы, нарезанной кубиками. И самый важный элемент — канадская подлива: сливочное масло — 2 ст. л., мука — 2 ст. л., бульон — 300 мл (куриный или говяжий), соевый соус — 1 ст. л. и немного чёрного перца.

Картофель нарезают брусками, обсушивают и обжаривают до румяной корочки. Параллельно готовят соус: муку слегка обжаривают на сливочном масле, постепенно вливают бульон, добавляют соевый соус и варят 3–4 минуты до лёгкого загустения. Горячую картошку выкладывают в тарелку, добавляют кусочки сыра — они начинают плавиться от жара — и щедро заливают всё кипящей подливкой. В результате получается идеальное сочетание вкусов и текстур: хруст, тягучесть, сочность и аромат.

Этот рецепт стал популярным не только в Канаде, но и далеко за её пределами благодаря своей простоте, скорости приготовления и потрясающему вкусу. Всего 15–20 минут — и на столе появляется блюдо, которое идеально подходит для семейного ужина, встречи с друзьями или уютного зимнего вечера.

