Заявление на электронное голосование можно будет подать с 5 июня

https://static.news.ru/photo/67778274-a66a-11ea-a5f0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба ЦИК РФ/РИА Новости

Центральная избирательная комиссия приняла порядок проведения дистанционного электронного голосования по поправкам в Конституцию. Глава Минкомсвязи Максут Шадаев рассказал, что заявки на него можно будет подать с 5 июня.

Приём заявлений закончится 21 июня, передаёт «Интерфакс».

Чиновник отметил, что некоторые пользователи могут столкнуться с проблемами, так как реестр избирателей не всегда совпадает с базой подтверждённых аккаунтов сайта госуслуг.

Мы рискуем получить негатив от пользователей. Нам надо обеспечить информационную разъяснительную часть, что пользователю делать в таком случае. Например, он может прийти в дни работы участковых комиссий, — подчеркнул он.

Как писал NEWS.ru, изменения в Основной закон приняты Федеральным Собранием, одобрены всеми региональными парламентами и утверждены президентом, но не вступят в силу до общероссийского голосования — новой процедуры, которую ввели специально для работы с поправками.

Изменения включают в себя инициативу депутата Госдумы Валентины Терешковой, которая предполагает отказ от учёта предыдущих сроков Путина (в настоящее время идёт его четвёртый по счёту срок и второй подряд после избрания в 2012 году). Это позволит президенту снова занять пост, несмотря на наличие конституционного ограничения.

В тексте документа говорится, что предлагаемые Путиным поправки, ограничивающие число президентских сроков двумя, не препятствуют переизбранию политика, занимающего пост главы государства на момент изменения Основного закона. Число предыдущих президентских сроков не будет иметь значения.

Глава государства во время выступления в Госдуме заявил, что власть президента не должна быть связана с одним человеком. По его словам, для развития России нужна сменяемость власти. При этом он поддержал обнуление собственных сроков.