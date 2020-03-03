https://static.news.ru/photo/6a8728d6-5d61-11ea-ad43-fa163e074e61_660.jpg Александр Почуев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следствие по делу историка Олега Соколова, которого обвиняют в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, завершено.

Об этом сообщил его адвокат Александр Почуев. По его словам, Соколову предъявлены обвинения в окончательном виде — в убийстве и незаконном хранении оружия.

Ему предъявлено окончательное обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство») и ч. 1 ст. 222 УК РФ («Незаконное хранение оружия»), о чем ему в моем присутствии было объявлено в СИЗО-2 города Москвы, — передаёт ТАСС слова адвоката.

Соколов свою вину признаёт. По словам Почуева, историк раскаивается в содеянном. На следующей неделе защита приступит к ознакомлению с материалами дела.

Ранее NEWS.ru писал о том, что обвиняемый в кровавом убийстве аспирантки СПбГУ историк Олег Соколов доволен условиями содержания в СИЗО. Об этом рассказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников, который посетил доцента.