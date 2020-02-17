https://static.news.ru/photo/84e8e368-5352-11ea-81af-fa163e074e61_660.jpg Олег Соколов Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Обвиняемый в кровавом убийстве аспирантки СПбГУ историк Олег Соколов доволен условиями содержания в СИЗО. Об этом рассказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников, который посетил доцента.

На мой вопрос о его условиях содержания Олег Валерьевич отметил, что «всё строго по закону»: условия содержания, отношение, питание и медобеспечение удовлетворительные, — поделился Мельников.

По его словам, историк уже дописал свой роман. Эта книга о любви. Соколов надеется, что она будет пользоваться большим успехом, передаёт РИА Новости.

8 ноября текущего года спасатели выехали на вызов к реке Мойке. В МЧС позвонил таксист и сообщил о барахтающемся в воде человеке. Им оказался известный историк, преподаватель петербургского университета Олег Соколов. Мужчину достали и отправили в больницу — у него было переохлаждение. В рюкзаке спасённого обнаружили страшную находку — отрезанные женские руки. В ходе оперативно-розыскных мероприятий в квартире преподавателя нашли частично расчленённое женское туловище и голову.

Как ранее писал NEWS.ru, психиатры опровергли доводы защиты, что Соколов совершил убийство в состоянии аффекта и под влиянием «психотравмирующей ситуации», которую якобы создала Ещенко.