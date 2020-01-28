https://static.news.ru/photo/7615cd9a-41ca-11ea-adfd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Эксперты исследовательского центра имени Сербского признали вменяемым 63-летнего петербургского историка Олега Соколова, который убил свою любовницу и аспирантку Анастасию Ещенко и расчленил тело.

Психиатры опровергли доводы защиты, что Соколов совершил убийство в состоянии аффекта и под влиянием «психотравмирующей ситуации», которую якобы создала Ещенко. Не подтвердилось влияние полнолуния на психику историка.

Хроническим и временным психическим расстройством, слабоумием и иным болезненным состоянием психики в период преступления не страдал и в настоящее время не страдает, — цитирует заключение «Фонтанка».

По данным издания, также не подтвердилась версия об убийстве Ещенко во сне. Следователи считают, что Соколов пытался задушить любовницу и, не сумев, застрелил из обреза малокалиберной винтовки ТОЗ-17, стилизованного под кавалерийский пистолет XIX века.

Как писал NEWS.ru, 8 ноября прославленного историка и преподавателя Санкт-Петербургского государственного университета 8 ноября выловили из реки Мойки. В рюкзаке Соколова нашли пистолет и отрезанные кисти женских рук, а в квартире — частично расчленённое тело 24-летней Соколовой.