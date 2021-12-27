Заслуженный учитель РФ высказался об обучении 9-летней студентки в МГУ

Заслуженный учитель России, кандидат психологических наук Александр Снегуров прокомментировал предложение остановить учёбу 9-летней Алисы Тепляковой в МГУ. Педагог ответил на слова члена СПЧ Александра Асмолова, который назвал обучение вундеркинда в университете «опасным экспериментом», пишет Lenta.ru.

По мнению учителя, это может привести к радикальной реакции её отца, поэтому не стоит делать таких предложений родителю ребёнка. Снегуров отметил, что папа малолетней студентки склонен к радикальным мерам и не надо его «подпитывать» предложениями подобного свойства.

Надо действовать сглаженно и с психологической выдержкой, но при этом видя красные линии. И если расставание с вузом произойдёт, то только в случае радикальных действий отца, нарушающего норму. Или при устойчивом желании девочки уйти. Однако это должно быть именно устойчивое желание ребёнка, — отметил педагог.

Снегуров уверен, что остановка обучения девочки в университете должна считаться крайней мерой. И прежде Алисе Тепляковой нужной проучиться ещё минимум полгода. Но для этого нужны два условия: поддержка преподавателей и прекращение «выходок» отца.

Александр Асмолов накануне обратился к главе СПЧ Валерию Фадееву и омбудсмену Татьяне Москальковой с просьбой разобраться в ситуации с Тепляковой и приостановить «эксперимент» с обучением девочки в МГУ. Поводом послужило поведение отца Алисы, который совершил нападение на завкафедрой 21 декабря прямо на глазах дочери.

Ведущий телепрограммы «Умники и умницы», профессор МГИМО Юрий Вяземский считает, что у 9-летней студентки факультета психологии МГУ Алисы Тепляковой, возможно, не хватит сил, её талант может быть загублен. Он пожалел девочку, у которой «отобрали детство».