Защитники блокадного Ленинграда получат по 50 тысяч рублей

Защитники блокадного Ленинграда получат по 50 тыс. рублей к годовщине открытия «Дороги жизни». Деньги выделят более чем 75 тысячам человек. Об этом заявил премьер-министр правительства страны Михаил Мишустин, передаёт РИА Новости.

До 22 ноября выплату направят всем, кто был награждён медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

На эти цели направим около 4 млрд рублей, такую выплату получат свыше 75 тысяч человек, каждый из них — по 50 тыс. рублей. Прошу Министерство труда произвести выплаты как можно скорее, чтобы к концу ноября, к годовщине запуска ледовой Дороги жизни люди получили эти средства, ведь они так много сделали для нашей победы, — сказал Мишустин на заседании Госдумы.

Ленинград выстоял в нацистскую блокаду в 1941–1944 годах и не пал благодаря «определённому духу народа, любви к своему городу, Родине, близким», рассказала NEWS.ru председатель общества «Жители блокадного Ленинграда» Калининского района Санкт-Петербурга Жанна Киселёва.

8 сентября 2021 года исполнилось 80 лет со дня начала блокады Ленинграда. День памяти погибших встретили почти 74 тысячи петербургских ветеранов.

Из оставшихся ветеранов 300 являются инвалидами Великой Отечественной войны, около 10 тысяч — тружениками тыла, более 3,6 тысячи — участниками сражений, ещё 60 тысяч ветеранов награждены знаком «Жителю блокадного Ленинграда».