Адвокаты обвиняемого в хищениях совладельца компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита попросили Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга вернуть материалы дела прокурору, так как в обвинительном заключении содержатся данные о зарубежных активах из спецдекларации об амнистии капиталов. Несмотря на гарантии не преследовать участников амнистии, обвинение использовало охраняемую налоговой тайной информацию.
Как
Валерия Израйлита подозревают в выводе похищенных средств за рубеж по подложным документам, легализации доходов, полученных преступным путём и мошенничестве. Все эти преступные деяния были совершены при строительстве порта Усть-Луга в Финском заливе. С декабря 2016 года бизнесмен находится в СИЗО. В декабре 2019 года, как сообщал NEWS.ru, Израйлиту в очередной раз продлили меру пресечения и отказали в изменении её на более мягкую
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