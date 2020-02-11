https://static.news.ru/photo/eda8372c-4cc8-11ea-8c4f-fa163e074e61_660.jpg Валерий Израйлит Фото: Руслан Шамуков/ТАСС

Адвокаты обвиняемого в хищениях совладельца компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита попросили Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга вернуть материалы дела прокурору, так как в обвинительном заключении содержатся данные о зарубежных активах из спецдекларации об амнистии капиталов. Несмотря на гарантии не преследовать участников амнистии, обвинение использовало охраняемую налоговой тайной информацию.

Как передаёт ТАСС, доводы защиты были признаны неубедительными. Судья Анжелика Морозова заявила, что в удовлетворении данного ходатайства адвокатов суд отказывает.

Валерия Израйлита подозревают в выводе похищенных средств за рубеж по подложным документам, легализации доходов, полученных преступным путём и мошенничестве. Все эти преступные деяния были совершены при строительстве порта Усть-Луга в Финском заливе. С декабря 2016 года бизнесмен находится в СИЗО. В декабре 2019 года, как сообщал NEWS.ru, Израйлиту в очередной раз продлили меру пресечения и отказали в изменении её на более мягкую