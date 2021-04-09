Защита Навального пожаловалась в ЕСПЧ на его условия в колонии

https://static.news.ru/photo/9eb33ada-992b-11eb-af6a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Юристы оппозиционера Алексея Навального обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на условия его содержания в исправительной колонии № 2 в городе Покрове Владимирской области, рассказала его адвокат Ольга Михайлова.

Кроме того, они пожаловались на недостаточную медицинскую помощь в ИК-2.

Мы пытаемся дальше, подали новые жалобы в ЕСПЧ, в которых мы указываем на условия Алексея в заключении, на недостаточную медицинскую помощь, — сказала она журналистам немецкого издания Spiegel.

Накануне адвокаты Навального сообщили, что у оппозиционера в колонии обнаружили две грыжи и протрузию. Кроме того, он продолжает испытывать боли в ноге и в спине, а также у него утрачивается чувствительность рук. Температура у него колеблется в промежутке между 39 и 37 градусами, кроме того, он кашляет и истощён.

Ранее Навальный сообщал о вспышке заболеваемости туберкулёзом в колонии, где он отбывает наказание. Как написал оппозиционер, «уже третьего человека из его отряда госпитализировали с туберкулёзом». При этом в отряде всего 15 человек, поэтому отмечается превышение эпидемиологического порога. Сам оппозиционер сообщил, что у него наблюдаются сильный кашель и температура 38,1 градуса.

31 марта оппозиционер объявил голодовку в колонии. Он пояснил, что у него нет других способов борьбы против несправедливого отношения к себе. Навальный сообщил, что у него сильно заболели спина и ноги, появилось онемение в конечностях, но к нему не пускают гражданских врачей, писал NEWS.ru.