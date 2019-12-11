https://static.news.ru/photo/7a0fdcc2-1c3d-11ea-8c8e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Егор Канавин/NEWS.ru

Адвокат Олега Соколова, арестованного за убийство аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, сообщил, что представителям защиты удалось связаться с братом погибшей. По его словам, семья погибшей отказывается от материальной помощи.

Связывались с братом Анастасии Ещенко. Пока — отказ, — ответил юрист, говоря о материальной помощи.

В свою очередь адвокат Александра Бакшеева, представляющая интересы семьи убитой, подчеркнула, что доцент не выходил на связь ни с ней, ни с родственниками Ещенко, передаёт ТАСС.

8 ноября спасатели выехали на вызов к реке Мойке. В МЧС позвонил таксист и сообщил о барахтающемся в воде человеке. Им оказался известный историк. Мужчину достали и отправили в больницу с переохлаждением. В рюкзаке спасённого обнаружили отрезанные женские руки. В ходе оперативно-разыскных мероприятий в квартире преподавателя нашли частично расчленённое женское тело и голову. Профессор оформил явку с повинной. Он признался, что хотел жениться на убитой. Однако в ту ночь они поссорились, девушка, по его словам, схватилась за нож, а он, потеряв контроль над собой, — за обрез.

Как ранее писал NEWS.ru, Соколов намерен отправить гонорар от своей книги-исповеди семье погибшей студентки Анастасии Ещенко. Адвокат убийцы утверждает, что уже написано более 50 страниц.